مرسي يدعو من البرازيل إلى وقف نزيف الدم السوري

دعا الرئيس المصري محمد مرسي ورئيسة البرازيل ديلما روسيف في مؤتمر صحفي إلى ضرورة وقف الصراع الدائر في سوريا.

وتحدث الزعيمان عن تحقيق السلام في سوريا، وعبرت روسيف عن تأييد بلادها لوقف العنف في سوريا، وقالت "ندعم وقفا فوريا وفعالا لإطلاق النار. وندعم أيضا بدء عملية سياسية من قبل السوريين بتأييد من المجتمع الدولي".

وتحدث مرسي عن الحاجة للوصول إلى حل دائم للصراع في سوريا.

وتهدف زيارة مرسي الحالية للبرازيل إلى تعزيز العلاقات بين مصر ودول مجموعة بريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.

وخلال زيارته التي تستمر يومين يعتزم مرسي لقاء الكثير من كبار مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال في البرازيل.

وحضر وزير الخارجية البرازيلي انتونيو باتريوتا ونظيره المصري محمد كامل عمرو القمة الرئاسية يوم الأربعاء ووقعا اتفاقية ثنائية بين مصر البرازيل.

ويأمل مرسي في تطوير علاقات اقتصادية أكبر مع البرازيل في قطاعات تشمل قطع غيار السيارات والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والأسمدة والغاز الطبيعي وإعادة التدوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لما أعلنته الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وتسعى مصر للحصول على الدعم المالي والغذاء وإمدادات الطاقة بشروط ميسرة من عدد من الأصدقاء والحلفاء للتخفيف من أزمتها الاقتصادية.

ويصل حجم التبادل التجاري بين البرازيل ومصر حاليا إلى ثلاثة مليارات دولار فقط في العام.

ويختتم مرسي زيارته للبرازيل اليوم الخميس بزيارة لمدينة ساو باولو المركز الاقتصادي البرازيلي.

وبزيارته للبرازيل يكون مرسي قد زار كل الدول الأعضاء في مجموعة بريكس حيث أنه زار بالفعل روسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.