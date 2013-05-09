الإيراني المتهم بمحاولة اغتيال السفير السعودي بواشنطن مجنون

واشنطن- طلب خبراء من المحكمة التي تنظر قضية الايراني المتهم بمحاولة إغتيال السفير السعودي في واشنطن العام الماضي ، تأجيل النطق بالحكم بعد ظهور شكوك بشأن السلامة العقلية للمتهم . وكان منصور أربابسيار بائع السيارات المستعملة الايراني المولد الذي يعيش في تكساس قد أقر بالتآمر لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ، لكن خبراء تحدثوا عن حالته العقلية وطلبوا تأجيل النطق بالحكم.

ويواجه اربابسيار وهو في اواخر الخمسينات ويحمل جواز سفر إيرانيا حكما قد تصل أقصى عقوبة فيه إلى السجن 25 عاما لتورطه في المخطط الذي يشمل تكليف مهربي مخدرات مكسيكيين بتنفيذ عملية القتل الذي يزعم أنها كانت بالتنسيق مع الجيش الإيراني. وكانت إيران قد نفت أي علاقة لها بالأمر وقد تسببت القضية بتدهور في العلاقات الايرانية السعودية المتوترة أصلا .ويحتجز أربابسيار في سجن انفرادي بقسم يخضع لحراسة مشددة في السجن الاتحادي بنيويورك