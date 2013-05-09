روسيا تزود سوريا بصواريخ لإسقاط الطائرات

واشنطن - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية الأربعاء أن اسرائيل حذرت الولايات المتحدة في الايام القليلة الماضية من ان روسيا تعتزم بيع انظمة متطورة لصواريخ ارض-جو الى سوريا على الرغم من الضغوط الغربية على موسكو لاثنائها عن مثل هذه الخطوة.

واضافت الصحيفة ان مسؤولين امريكيين أكدوا انهم يعكفون على تحليل التقارير الاسرائيلية لكنهم أحجموا عن التعقيب بشان ما إذا كانوا يعتقدون أن بيع بطاريات صواريخ إس-300 قد يحدث قريبا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أو وزارة الخارجية.

وتسعى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد منذ سنوات لشراء بطاريات صواريخ إس-300 الروسية المتطورة التي يمكنها اعتراض كل من الطائرات والصواريخ الموجهة.

وحثت الدول الغربية موسكو مرارا على وقف الصفقة التي تجادل بأنها قد تعقد أي تدخل دولي في الحرب الأهلية المتصاعدة في سوريا.

وقالت وول ستريت جورنال إن المعلومات التي قدمتها اسرائيل لواشنطن تظهر ان سوريا تقوم بدفع اقساط من قيمة اتفاق بقيمة 900 مليون دولار وقع في 2010 مع موسكو لشراء أربع بطاريات من تلك الصواريخ بما في ذلك قسط دفع هذا العام من خلال البنك الروسي للتنمية الخارجية المعروف باسم باسم (في إي بي).

وأضافت الصحيفة أن الصفقة تشمل ست منصات اطلاق و144 صاروخا يبلغ مدى الواحد منها 200 كيلومتر وأن من المتوقع ارسال شحنة مبدئية في الاشهر الثلاثة القادمة.