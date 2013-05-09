بالوتيللي يقود ميلان للفوز برباعية على "الهابط" بيسكارا

روما – عاد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي للتألق مجدداً وسجل هدفين ليقود فريقه ميلان، المنافس في الدوري الإيطالي، للفوز برباعية على مضيفه بيسكارا، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الكالتشيو.

وسجل بالوتيللي هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 9، والثاني في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، كما أحرز باقي الأهداف كل من مونتاري في الدقيقة (33) وفلاميني (51).

وعزز هذا الفوز فرصة اقتراب الروسونيري من التأهل إلى الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا خلف كل من يوفنتوس المتصدر والبطل، ونابولي الوصيف.

ورفع المهاجم المميز "سوبر ماريو" رصيده إلى 11 هدفا في نفس العدد من المباريات منذ انتقاله من مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي.

وجمع ميلان صاحب المركز الثالث 68 نقطة من 36 مباراة وسينال مكانا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

ولا يمتلك الفريق فرصة لنيل المركز الثاني خاصة بعد فوز نابولي على بولونيا بنتيجة 3-صفر الأربعاء.

وسدد بالوتيللي في العارضة في الدقيقة الثالثة ووضع ميلان في المقدمة في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء احتسبت بعد التحام مع انطونيو نوتشيرينو.

وسجل الغاني مونتاري الهدف الثاني في الدقيقة 33 وأضاف الفرنسي فلاميني الهدف الثالث إثر كرة عرضية بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني.

وأكمل بالوتيللي الرباعية بعد ست دقائق ليزيد من معاناة بيسكارا متذيل الترتيب الذي جمع نقطتين فقط في آخر 17 مباراة وتأكد هبوطه للدرجة الثانية.