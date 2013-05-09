مديرة في "فيسبوك" تقبض راتباً بـ 26 مليون دولار

يشتمل الراتب السنوي للسيدة ساندبرج التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "فيسبوك" على أجر يبلغ نحو 321 ألف دولار، ومكافآت بنحو 276 ألف دولار، تُضاف إلى مبلغ 25.6 مليون دولار من عائدات الأسهم، وفقاً لأحدث التقارير عن شركة "فيسبوك".

ورغم أن مستحقاتها السنوية أكبر من بقية المدراء التنفيذيين في "فيسبوك" لعام 2012، إلا أنها كانت أقل قليلاً من عام 2011، حيث حصلت على 31 مليون دولار أمريكي.

لكن الغريب في الأمر أن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك"، حصل على مليوني دولار أمريكي فقط في العام الماضي، ارتفاعاً من 1.7 مليون دولار في 2011. وعلى الرغم من أن مجموع أجوره كان أقل بكثير من شيريل ساندبرج، إلا أنه وظف ثروته الكبيرة في أسهم "فيسبوك".

يذكر أن شركة "فيسبوك" حققت أرباحاً وصلت إلى 1.59 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2012، بالمقارنة مع 1.13 مليار دولار لنفس الربع، وساهمت تطبيقات الهواتف بما نسبته 23% من مجمل الأرباح.

و تضمن التقرير المالي النهائي لعام 2012 معلومات مهمة عن عدد المستخدمين النشطين شهرياً، حيث وصل عددهم في ديسمبر الماضي قرابة 1.06 مليار مستخدم بزيادة 25% عن العام الماضي، و 618 مليون مستخدم نشط يومياً بزيادة 28% عن العام 2011، ووصل عدد مستخدمي "فيسبوك" من الهواتف 680 مليون مستخدم نشط يومياً، وكان ذلك الوقت أول مرة يتجاوز فيها عدد المستخدمين النشطين من الهواتف بشكل يومي عدد المستخدمين من المتصفحات، ويدل هذا الرقم أيضاً على نجاح "فيسبوك" في تبني تطبيقات الهواتف، ودعمها بشكل كبير من ناحية سرعة التطوير وتحسينها.

أبوظبي - سليم سطاس