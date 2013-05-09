ريال مدريد يسحق ملقا بسداسية.. وأتلتيكو يضمن "الأبطال"

مدريد – أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الـ 200 مع ناديه ليقود ريال مدريد، المنافس في الدوري الإسباني، إلى سحق ضيفه ملقا بسداسية مقابل هدفين، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وأحرز أهداف ريال مدريد كل من ألبيول (3)، ورونالدو (26)، وأوزيل (33)، وبنزيمة (45)، ومودريتش (63)، وبنزيمة (90)، في حين جاءت أهداف ملقا بأقدام سانتا كروز (15)، وأنتونيس (36).

وأنهى ملقا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين الأربعاء.

وبهذه النتيجة يرغم ريال مدريد غريمه برشلونة على الانتظار حتى الأحد المقبل على الأقل للاحتفال بإحراز لقب الليغا.

ويحتاج برشلونة الآن إلى نقطتين للتتويج باللقب للمرة الرابعة في خمسة أعوام وسيكون الانتصار على اتليتيكو مدريد الأحد كافيا للفريق الكتالوني.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة من 34 مباراة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب 35 مباراة.

وافتتح راؤول البيول التسجيل لريال في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك روكي سانتا كروز التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 15.

وأعاد رونالدو ريال إلى التقدم في الدقيقة 26 بعد أربع دقائق من إهداره ركلة جزاء وتبعه مسعود اوزيل بالهدف الثالث بعد سبع دقائق قبل أن يقلص فيتورينو اننونيس الفارق لملقا في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز كريم بنزيمة الهدف الرابع للفريق المضيف قبل أن يسجل لوكا مودريتش وانخيل دي ماريا هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وأنهى ملقا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد سيرجيو سانشيز ومارتن ديميكليس في الدقيقتين 21 و73.

وفي وقت سابق ضمن اتليتيكو مدريد إنهاء المسابقة في المركز الثالث على الأقل ليحصل على مكان في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز 3-1 على مضيفه سيلتا فيغو المتعثر.

وسجل دييغو كوستا وخوانفران ورداميل فالكاو الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني ليضمن الفريق الفائز بكأس الأندية الأوروبية عامي 2010 و2012 العودة للعب في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثلاث سنوات.

ورفع اتليتيكو رصيده إلى 72 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم متفوقا بفارق 14 نقطة على ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع.

وافتتح المهاجم البرازيلي كوستا التسجيل لاتليتيكو في الدقيقة 47 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وغيرت تسديدة الظهير خوانفران مسارها لتسكن شباك خابي فاراس في الدقيقة 66 إلا أن سيلتا قلص الفارق عندما سجل اوغوستو فرنانديز هدفا في الدقيقة 84.

وضمن المهاجم الكولومبي فالكاو الفوز لاتليتيكو بإحرازه الهدف الثالث من تسديدة قوية قبل أربع دقائق على نهاية اللقاء ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 27 هدفا.

ويحتل سيلتا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وتم تقديم موعد المباراتين إلى الأربعاء بسبب مشاركة اتليتيكو في نهائي كأس ملك اسبانيا أمام ريال مدريد في 17 أيار/مايو الجاري.