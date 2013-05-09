توتنهام يسرق التعادل من تشيلسي في مباراة مجنونة

رويترز

أحرز البديل جيلفي سيغوردسون هدفا في الدقائق الأخيرة ليساعد توتنهام هوتسبير على التعادل 2-2 مع مضيفه تشيلسي في مباراة قمة لندنية في دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وتعني النتيجة استمرار الصراع الثلاثي بين آرسنال وتشيلسي وتوتنهام على آخر بطاقتين للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسدد الايسلندي الدولي سيغوردسون كرة أرضية لم يستطع الحارس بيتر شيك التصدي لها في الدقيقة 80 ليحرم تشيلسي الذي تقدم مرتين من الفوز الذي كان سيضمن له عمليا إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع تبقي جولتين في المسابقة يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 69 نقطة ويليه آرسنال برصيد 67 نقطة ثم توتنهام وله 66 نقطة.

وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة العاشرة من ضربة رأس لاوسكار لكن ايمانويل اديبايور أدرك التعادل لتوتنهام من تسديدة من 25 مترا بعد 16 دقيقة أخرى.

وأعاد راميريس تشيلسي إلى التقدم قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق إلا أن توتنهام أنهى اللقاء بقوة وتمكن سيغوردسون من إحراز هدف التعادل.

ولم ينجح توتنهام في تحقيق الفوز بملعب ستامفورد بريدج منذ 1990.