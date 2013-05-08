كلينسمان لتوتنهام: إما الأبطال أو خسارة بيل

رويترز

قال يورغن كلينسمان مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومهاجم توتنهام هوتسبير السابق في مقابلة مع رويترز أنه يتعين على الفريق الإنكليزي التأهل لدوري أبطال أوروبا أو خسارة جهود غاريث بيل المتوج حديثا بلقب افضل لاعب في انكلترا.

وقبل بيل كان كلينسمان هو آخر لاعب في توتنهام ينجح في تسجيل 20 هدفا في الدوري الممتاز خلال موسم واحد وفاز أيضا بجائزة أفضل لاعب بسبب هذا الانجاز.

وأشاد كلينسمان باللاعب بيل وقال أنه يملك موهبة كبيرة لكنه يحتاج إلى الظهور على ساحة أكبر بالمشاركة مع فريق في دوري الأبطال.

وقال كلينسمان أن هذا هو السبب الذي دفعه للرحيل عن النادي المنتمي لشمال لندن وقلبه ينفطر من الحزن في 1995 لينتقل إلى بايرن ميونيخ بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب.

وأضاف كلينسمان في مقابلة قرب منزله في جنوب كاليفورنيا "أنا من أكبر المشجعين لفريق توتنهام ومن أشد المعجبين أيضا بغاريث بيل".

وتابع "كل ما أتمناه هو أن يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا. هناك تهديد كبير للنادي بخسارة جهود بيل إذا لم يصعد لدوري الأبطال".

وسجل بيل 25 هدفا في كل المسابقات مع توتنهام من بينها أهداف رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وساعدت أهدافه توتنهام على بلوغ دور الثمانية في كاس الاتحاد الأوروبي وأبقت النادي داخل السباق على إنهاء الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز بين الأربعة الأوائل وبالتالي عودة محتملة لدوري الأبطال.

ويحتل توتنهام حاليا المركز الخامس في الدوري بفارق نقطتين خلف ارسنال الذي لعب مباراة أكثر. وإذا فاز توتنهام على تشيلسي في وقت لاحق الثلاثاء فإن آماله ستتعزز في التأهل لدوري الأبطال.

وقاد تألق بيل وسائل الإعلام إلى التكهن بأن توتنهام سيضع سعرا محتملا لبيع اللاعب يتراوح بين 60 مليون جنيه استرليني (92.82 مليون دولار) و80 مليون جنيه استرليني.

ولن يقدر على هذا السعر سوى الأندية الكبيرة.

وقال كلينسمان "أعتقد أنه يستحق هذا التكريم وحصوله على لقب أفضل لاعب. يستحق هذا القدر الكبير من الإعجاب بعد عروضه الرائعة على مدار آخر موسمين أو ثلاثة".

وتابع "يلعب لمنتخب ويلز وربما لن يستطيع الظهور في كأس العالم. يحتاج لاعب في مثل مكانته للعب على ساحة عالمية أكبر. أعتقد أن الخطر الحقيقي هو أنه إذا لم يستطع توتنهام التأهل لدوري الأبطال فإنه ربما يخسر جهود هذا اللاعب".

وقال كلينسمان "السبب الرئيسي في رحيلي عن توتنهام في السابق هو الرغبة في اللعب في بطولة أكبر".

وتابع "ولهذا رحلت إلى بايرن ميونيخ قبل سنوات طويلة. أردت أن ألعب في أرفع بطولات الأندية في أوروبا".