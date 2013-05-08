ارتطام سفينة ببرج مراقبة ايطالي يودي بحياة 3 أشخاص

قال خفر السواحل الإيطالي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وفقد ستة بعدما ارتطمت سفينة حاويات ببرج للمراقبة في ميناء جنوة الواقع بشمال إيطاليا في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وانهار البرج الذي كان يرتفع لأكثر من 50 مترا وبدا مثل أبراج المراقبة في المطارات بعدما اصطدمت به مقدمة السفينة جولي نيرو.

وقال فيليبو ماريني المتحدث باسم خفر السواحل إن اثنين من القتلى من موظفي خفر السواحل أما الثالث فهو مرشد بالميناء.

وأضاف "مستمرون في البحث عن المفقودين".

ووقع الحادث أثناء تغيير ورديات الموظفين لذا كان هناك عدد من الناس أكبر من المعتاد في البرج.

وقال لويجي ميرلو رئيس هيئة ميناء جنوة لصحيفة محلية "من الصعب للغاية معرفة كيف حدث هذا لأن السفينة لم يكن من المفترض أن تكون حيث كانت".

ويعتقد أن ثلاثة أشخاص محاصرون في مصعد برج المراقبة وربما سقطوا في البحر.

واظهرت لقطات تلفزيونية في وقت مبكر اليوم أنه لم يتبق من برج المراقبة سوى سلم له إطار معدني مائل بشدة. كما أظهرت غواصين من فرقة الإطفاء يبحثون عن جثث في المياه.