الخطوط التركية تسمح بأحمر الشفاه

وقالت الناقلة الوطنية في بيان لها إن وضع أحمر الشفاة وطلاء الأظافر باللون الأحمر أو الوردي الداكن من شأنه إفساد "التناغم البصري" بالنسبة للمضيفات.

غير أن الرئيس التنفيذي تيميل كوتيل قال إن هذا الأمر أصدره مديرون صغار متحمسون بشكل زائد ولم يتشاوروا مع رؤسائهم.

وقال كوتيل للصحفيين في لندن "بالنسبة لأحمر الشفاة.. لم تكن هناك مشكلة.. لكن مديرين صغاراً نوعاً ما كتبوا ورقة دون التشاور معنا وتم تسريب تلك الورقة للإعلام وأصبحت قضية كبيرة".

وعندما سئل عما إذا كان هناك حظر أجاب بالنفي وأكد أن المضيفات يمكنهن وضع أحمر الشفاة وطلاء الأظافر بأي لون.