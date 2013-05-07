شرطة دبي تكشف جريمة قتل بعد 5 سنوات من ارتكابها

كشفت شرطة دبي غموض جريمة قتل وقعت منذ خمس سنوات، وتحديداً في شهر يوليو عام ،2007 حين اعتدى أربعة موظفين باكستانيين في حالة سُكر على رجل أعمال يحمل جنسيتهم يبلغ من العمر 46 عاماً، ما أدى إلى وفاته، ودفنوه في منطقة على حدود الإمارات وعمان، من دون أن يتم القبض عليهم طوال تلك الفترة.

وقبضت شرطة دبي على المتورطين في جريمة القتل واعترفوا بارتكابها، لكن فشلت جميع الجهود في العثور على جثمان المجني عليه بسبب دفنه في وادٍ تحط فيه السيول والأمطار ويشهد تيارات قوية تجرف عادة التربة الموجودة في المنطقة، لكن الكلاب البوليسية تعرفت على مكان الجثمان نتيجة الآثار التي تحللت من الجثة.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن «الواقعة بدأت حين تلقى أحد الضباط معلومات من مصادر سرية في إحدى الدول، تفيد بتورط أربعة أشخاص في قتل رجل باكستاني يقيم في إمارة الشارقة ودفنه في أحد الوديان».