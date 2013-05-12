أبوظبي الوطني يستثمر "سيولته" في مصر

ويفتح باب الاكتتاب في الصندوق لمدة شهرين بداية من اليوم وقد يغلق بعد 15 يوما إذا تمت تغطية الاكتتاب بالكامل.

وتوضح نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق أن استثمارات الصندوق ستكون قصيرة الأجل "لا تتجاوز ثلاثة عشرة شهرا" مثل الودائع قصيرة الاجل وأدوات الدين الحكومية والخاصة وصكوك التمويل.

ووقع الرئيس المصري محمد مرسي قانون الصكوك بشكل نهائي الاسبوع الماضي.

وتأمل الحكومة المصرية أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم المالية العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتبلغ القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار في صندوق بنك أبوظبي 100 جنيه.