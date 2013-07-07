دبي تحول سفينة فاخرة لفندق عائم

دبي – قال الملاك الجدد لسفينة كوين اليزابيث 2 العابرة للمحيطات، إن دبي تعتزم إنفاق 90 مليون دولار أخرى، لتجديد السفينة قبل أن تغادر الإمارة في أكتوبر/تشرين الأول، وتتحول إلى فندق عائم فاخر يضم 400 غرفة يرسو في آسيا.

وقال خميس جمعة بوعميم رئيس الشركة الجديدة المالكة للسفينة في مؤتمر صحفي، إن من المقرر أن يملك كونسورتيوم مستثمرين السفينة العملاقة تحت مظلة كيان يحمل اسم كيو.إي2 شيبينج يتخذ من دبي مقراً له.

ولم يكشف عن هوية المستثمرين الأفراد أو الوجهة النهائية للسفينة غير أنها سترسو في آسيا ولن تعود إلى دبي، وقال بوعميم إن الشركة ستسلم المشروع في الوقت المناسب.

وذكر بيان من المالك الجديد أن السفينة ستغادر دبي يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن تصل سنغافورة في أول نوفمبر/تشرين الثاني، وتبقى فيها ثلاثة أيام ثم تستأنف رحلتها إلى هونج كونج، لتظل فيها ثلاثة أيام أخرى، وبعدها تتجه نحو حوض سفن في الصين لاستكمال عملية تحويلها.

وقال بوعميم إن دبي ستظل تملك السفينة التي قامت بأولى رحلاتها من ساوثامبتون إلى مدينة نيويورك، في مايو/أيار عام 1969، ولا نية لبيعها، نافياً بذلك تقارير إعلامية تقول إن السفينة ستباع إلى مستثمرين صينيين.

وأضاف أنه يتوقع تحول الفندق العائم إلى الربحية بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الفندق الجديد في عام 2014 على أن يتقاسم أرباحه كونسورتيوم المستثمرين.