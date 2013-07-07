فيتل بطلاً لسباق ألمانيا

ميونيخ - فاز سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم بسباق جائزة ألمانيا الكبرى المقام في بلاده ضمن بطولة فورمولا 1 الأحد.
وحصل الفنلندي كيمي رايكونن والفرنسي رومان غروجان ثنائي لوتس على المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
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بطل العالم يفوز بسباق بلاده، ورايكونن وغروجان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
ميونيخ - فاز سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم بسباق جائزة ألمانيا الكبرى المقام في بلاده ضمن بطولة فورمولا 1 الأحد.
وحصل الفنلندي كيمي رايكونن والفرنسي رومان غروجان ثنائي لوتس على المركزين الثاني والثالث على الترتيب.