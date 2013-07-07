صور..أغرب تصاميم للدراجات الهوائية

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ابتكارات لأشكال مختلفة من الدراجات الهوائية، رغم أن المبدأ لم يتغير إلا أن هناك أشخاص يحاولون كل فترة التغيير في تصميم الدراجة بحثاً عن إكتشاف جديد أو شهرة عالمية من خلال أشكال وإضافات جنونية.