صور..أغرب تصاميم للدراجات الهوائية

إرم-(خاص)من هيا كنعان
إلى كل محبي ركوب الدراجات الهوائية ويعشقونها، نقدم لكم مجموعة من الصور لأغرب الدراجات الهوائية على الإطلاق.حيث تفنن أصحابها بتعديل وتغيير شكل دراجاتهم لتغدو غريبة الشكل وفي بعض الأحيان مضحكة.
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ابتكارات لأشكال مختلفة من الدراجات الهوائية، رغم أن المبدأ لم يتغير إلا أن هناك أشخاص يحاولون كل فترة التغيير في تصميم الدراجة بحثاً عن إكتشاف جديد أو شهرة عالمية من خلال أشكال وإضافات جنونية.
إرم-(خاص)من هيا كنعان
إلى كل محبي ركوب الدراجات الهوائية ويعشقونها، نقدم لكم مجموعة من الصور لأغرب الدراجات الهوائية على الإطلاق.حيث تفنن أصحابها بتعديل وتغيير شكل دراجاتهم لتغدو غريبة الشكل وفي بعض الأحيان مضحكة.