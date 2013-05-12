مبارك يخشى على أمن مصر واقتصادها

وعبر مبارك في حوار مع صحيفة الوطن المصرية قبل بدء جلسة إعادة المحاكمة عن قلقه من احتمال توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار .

وقال مبارك إن الفقراء كانوا في قلب عملية صنع قراراته ولاسيما عندما كان الأمر يتعلق بدعم السلع الأساسية، وأن "التاريخ سيشهد وسيحكم" وقال إنه مازل مصمماً على انصاف الأجيال القادمة".

وأضاف "اخشى على البلد من قرض صندوق النقد الدولي لأن شروطه صعبة جدا وتمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري فيما بعد وهذا سيعود بدوره على المواطن الفقير ومحدودي الدخل"، وعبر عن حزنه الشديد من الحالة التي وصلوا إليها.

ورفض مبارك التحدث عن مرسي وقال "لا اريد أن اتحدث في هذا الموضوع ولكنه في النهاية رئيس جديد يمارس مهام عمله الثقيلة لأول مرة ولا ينبغي أن نحكم عليه الآن".