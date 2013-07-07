البحرين: مقتل شرطي في انفجار قنبلة

المنامة - قالت وزارة الداخلية في البحرين إن قنبلة محلية الصنع قتلت شرطياً في ساعة متأخرة من مساء السبت في أحدث هجوم يستهدف رجال الأمن.

ونقل بيان الداخلية عن اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام قوله إن "قوات الأمن تصدت إلى مجموعات من الإرهابيين استهدفت مركز شرطة بمنطقة سترة، وأثناء قيام القوات بتأمين المنطقة لإعادة الوضع إلى طبيعته وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، قام الإرهابيون بتفجير قنبلة محلية الصنع مستهدفين بذلك حياة رجال الأمن".

وقال البيان إن شرطيين آخرين أصيبا. وتقول الشرطة إنها كثيراً ما تتعرض لهجمات بقنابل محلية الصنع منذ ابريل 2012.

وتشهد البحرين ذات الأغلبية الشيعية والتي تحكمها عائلة آل خليفة السنية اضطراباً سياسياً من حين لآخر منذ عام 2011 حين خرج محتجون اغلبهم شيعة إلى الشوارع للمطالبة باصلاحات ديمقراطية وبدور أكبر في الحكومة.

وانهت الحكومة البحرينية إلى حد كبير الاحتجاجات لكن اشتباكات واحتجاجات محدودة تندلع بصورة شبه يومية.