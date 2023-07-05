سلك الطريق المختصر.. فعلق تحت أنبوب لـ 5 أيام

سلك البريطاني كريس كامينز الطريق المختصر للوصول إلى وجهته، إلا أن خطته باءت بالفشل وعلق تحت أنبوب لمدة 5 أيام.

الرجل البالغ من العمر 75 عامًا وهو عمدة سابق، قرر الذهاب إلى محطة القطار بعد الانتهاء من مشاركته في حفل تأبين زميل له، وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اختار كامينز الطريق المختصر المحاذي لملعب كرة القدم التابع لنادي Redbridge Football، إلا أنه فوجئ بأنبوب ضخم، حاول الزحف تحته لكنه علق دون أن يتمكن من الخروج.