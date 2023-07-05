سلك الطريق المختصر.. فعلق تحت أنبوب لـ 5 أيام
سلك البريطاني كريس كامينز الطريق المختصر للوصول إلى وجهته، إلا أن خطته باءت بالفشل وعلق تحت أنبوب لمدة 5 أيام.
الرجل البالغ من العمر 75 عامًا وهو عمدة سابق، قرر الذهاب إلى محطة القطار بعد الانتهاء من مشاركته في حفل تأبين زميل له، وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اختار كامينز الطريق المختصر المحاذي لملعب كرة القدم التابع لنادي Redbridge Football، إلا أنه فوجئ بأنبوب ضخم، حاول الزحف تحته لكنه علق دون أن يتمكن من الخروج.
في اليوم الخامس، سمع ريكي إيتون رئيس النادي وزملاؤه صوت صراخه، وحاولوا مساعدته عن طريق تزويده بالمياه، بينما كانوا ينتظرون وصول فريق الإسعاف لإنقاذ الرجل العالق، الذي قال لـ"ديلي ميل": "كنت أرتدي سروالًا وقميصًا وكنزة وجاكول نوعًا ما، لم يكن لدي هاتف ولا طعام ولا ماء، كان كلّ ما يمكنني فعله هو الصراخ طلبًا للمساعدة".
وأضاف كامينز: "كنت أنام أحيانًا، مستخدمًا ذراعي اليمنى كوسادة، وكنت قادرًا على متابعة الوقت في المحطة، حيث تتوقف القطارات ليلًا وتعود من جديد في الصباح، لم استطع سماع أي أصوات بشرية، عندما وصل ريكي أخيرًا، قلت، الحمد لله لقد أتيت".
نجا كامينز من الحادثة التي تعرض لها، ولكن أثناء وجوده في المستشفى، بُترت عدة أصابع في قدمه اليسرى بسبب مشكلة صحية لاعلاقة لها بالحادث ولم يتم تشخيصها مسبقًا، لتنتهي بذلك قصة العمدة السابق، الذي خرج لأداء واجب عزاء وعاد بقصة مأساوية.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية