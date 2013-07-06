مقتل ثلاثة جنود بانفجار في اليمن

صنعاء ـ قال مسؤول أمني إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب آخران إثر انفجار قنبلة على الطريق في العاصمة اليمنية صنعاء أثناء مرور دورية أمنية اليوم السبت.

وذكر المسؤول أن الانفجار استهدف سيارة في حي الحصبة مركز معارضة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي أطيح به أوائل العام الماضي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم يتضح بعد من نفذ الهجوم.

وقال مسؤول امني في موقع الانفجار ان احد ركاب السيارة نجا من الهجوم.

واضاف ان السيارة التي استهدفت كان بها اربعة ركاب ثلاثة منهم قتلوا ولا يزال الرابع على قيد الحياة.

واليمن أفقر الدول العربية إذ يعيش ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا. ويعاني هذا البلد من انتفاضة شيعية في الشمال وتمرد إسلامي في الجنوب والشرق وحركة انفصالية جنوبية وانقسامات في الجيش.

ويمثل الحفاظ على استقرار اليمن هدفا مهما للولايات المتحدة ودول خليجية عربية تخشى من تفككه مما يتيح للمتشددين الإسلاميين العمل بحرية.

ويوجد باليمن جناح القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ويشهد ذلك البلد عملية تحول سياسي يشوبها الغموض بعدما اسقطت احتجاجات الربيع العربي صالح في اوائل 2012 .