الجيش يكثف قصفه على حمص لاقتحامها

حمص - قال ناشطون سوريون إن الجيش النظامي يطلق بكثافة قنابل تبعث غازات تسبب تشوهات وحروقاً، في محاولة اقتحامه بعض أحياء مدينة حمص.

وأضاف الناشطون أن هناك عشرات الإصابات بالحروق بين المسلحين المعارضين جراء استنشاق الغازات المنبعثة من تلك القنابل، ويحاول الأطباء معالجة المصابين في مشاف تفتقر إلى طرق العلاج الحديثة.

وقصفت قوات الجيش السوري مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني حمص الجمعة، وأوضح نشطاء أن قوات النظام شنت غارات جوية مكثفة ووجهت ضربات بالمدفعية مواصلة هجماتها حول المدينة الاستراتيجية. ودفع هذا القصف مسؤولي الأمم المتحدة لإبداء مخاوفهم بشأن مصير آلاف المدنيين المحاصرين في حمص.