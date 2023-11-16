"حدث بالفعل".. "حكاية كاملة" بداية هبوط أم مجرد عثرة؟

انتهت، أمس الأربعاء، قصة "حكاية كاملة" من المسلسل المصري "حدث بالفعل"، والذي يتناول قصصا من الواقع المعاش، وفق ما أعلنه القائمون على العمل منذ بدايته.

ومن المفترض أن يروي المسلسل، بحسب القائمين عليه، قصصا تم استنباطها من العيادات النفسية، وتتناول حياة أشخاص عانوا من اضطرابات نفسية، وكانت نهاياتهم غير متوقعة.

وانطلق "حدث بالفعل" مع قصة "تحت الحزام" وهي من بطولة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق. وتمكنت الفنانة "عبدالرازق" في "تحت الحزام" من تقمص دور الطبيبة المضطربة نفسيا ببراعة، كما لعبت النهاية غير المتوقعة بالفعل دورا كبيرا في نجاح العمل.

ومع نجاح أولى قصص المسلسل، حقق أعلى المشاهدات سريعا لقصصه التي أتت تباعا، ورغم تمكن القصص اللاحقة من تحقيق النجاح، واللعب على الحبكة والنهاية بطريقة جاذبة، لكنها لم تكن مطلقا بقوة القصة الأولى "تحت الحزام".

لكن مع ذلك، ظلت أحداث "حدث بالفعل" قادرة على استدراج المشاهد إليها قصة تلو الأخرى وصولا إلى "حكاية كاملة".

ويبدو أن "حكاية كاملة" جذبت الأنظار إليها، نظرا لأن المشاهد كان ينتظر كعادته قصة تتحدث عن جريمة مرتكبة وجانب مظلم من حياة الجاني، إلا أن "حكاية كاملة" خلت تقريبا من أي حكاية.

وتروي "حكاية كاملة" قصة معاناة عارضة أزياء شهيرة مع الانتقادات والتنمر الذي تعرضت له في طفولتها، ما جعلها تعاني من شره الطعام المرضي، واضطراب في حياتها الشخصية.