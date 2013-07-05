أوروبا تهدد واشنطن بتعليق اتفاقيتين

بروكسل - قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إن الاتحاد يهدد بتعليق اتفاقيتين تسمحان للولايات المتحدة بالاطلاع على البيانات المالية، وبيانات السفر الأوروبية، ما لم تحترم واشنطن قواعد الاتحاد المتعلقة بخصوصية البيانات.

وبعثت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الخميس، تعرب فيها عن المخاوف الأوروبية تجاه تنفيذ الاتفاقيتين اللتين أبرمتا في أعقاب أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001، وتعتبرهما واشنطن أداتين مهمتين في مكافحة الإرهاب.

وقالت مالمستروم: "إذا لم نستطع أن نظهر لمواطنينا الفوائد التي تجلبها الاتفاقيتان، وتنفيذهما بالامتثال التام للقانون، ستتأثر مصداقيتهما بشدة، وفي مثل هذه الحالة سنضطر إلى إعادة النظر في ما إذا كانت شروط تنفيذهما مازالت تطبق."

وأشارت في رسالتها إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمر "بلحظة حساسة".

وأضافت في الرسالة: "اهتزت الثقة المتبادلة على نحو خطير، وأتوقع أن تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لاستعادتها."

ومن المقرر أن ترسل مالمستروم فريقاً من المسؤولين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لإجراء مراجعات مقررة سلفاً لاتفاقيتي تبادل المعلومات.