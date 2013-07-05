رئيس مصر المؤقت يعين مستشارين له

القاهرة – عمرو علي

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قراراً جمهورياً، بتعيين المستشار على عوض محمد صالح مستشاراً دستورياً لرئيس الجمهورية، كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً له.

يذكر أن الدكتور مصطفي سعد الدين حجازي، أكاديمي ومفكر مصري. خبير في مجال التطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي والحوكمة، وكان أول من أصل لمعنى "أنسنة الإدارة" في الثقافة المؤسسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط، وحاصل على دكتوراة في علم النفس من جامعة ليون بفرنسا، وعمل أستاذاً للصحة الذهنية بجامعة البحرين، وشغل مناصب استشارية مختلفة لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

أما المستشار على عوض محمد صالح فقد أحيل للتقاعد كعضو فى المحكمة الدستورية أول يوليو الحالي، موعد تسلم منصور رئاسة المحكمة الدستورية ومهام الرئيس المؤقت، أدى على أثرهما اليمين الدستورية.