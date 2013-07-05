نجوم وشخصيات تجتمع في جونيه

القاهرة – (خاص) من محمد عبد المنعم

في إطار دفع عجلة الإنتاج ودعم السياحة المصرية، قام الدكتور خالد زيادة السفير اللبناني بالقاهرة، بافتتاح "جونيه" أحدث مطعم لبناني بمصر بحضورعدد كبيرمن نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة والسياسية.

ومن الحضورالمستشار مرتضى منصور، خالد عزازي، الموسيقار هاني مهنى، الفنان خالد زكي، اللبنانية دوللي شاهين، المطرب هشام عباس، شريف خير الله، غادة إبراهيم، فادي يزبك والإعلامية شيماء السباعي، وغيرهم ممّن استمتعوا بمقطوعات الموسيقار خالد البكري الذي أحيا الحفل، وكان في استقبال الحضور رجل الأعمال أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة شركة "بي سفنتي فايف" للمشروعات السياحية.