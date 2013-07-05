الاتحاد للطيران تقترب من صفقة مع جات

بلغراد - ذكرت مصادر أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية توشك أن تبرم صفقة للاستثمار في شركة جات ايروايز الصربية الخاسرة.

وتسعى صربيا لبيع شركات حكومية خاسرة من بينها جات ايروايز وجالينيكا للأدوية وزليزارا سميديروف للصلب، للحيلولة دون ارتفاع عجز الميزانية عن 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 ولضمان معدل نمو يصل إلى ثلاثة بالمئة.

ووقعت الاتحاد وجات الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً بشأن شراء حصة في الشركة.

وذكر ألكسندر فوسيتش، نائب رئيس الوزراء الصربي، أنه يأمل أن تنجح الصفقة مع الاتحاد، مضيفاً أنه ينبغي تغيير اسم جات ايروايز إلى اير صربيا.

وقالت صحيفة إن المحادثات الجارية بين الاتحاد وجات تشمل أيضاً شراء شركتي جات للصيانة وجات للأغذية والمشروبات، وذكر التقرير أن الطرفين قد يوقعان الصفقة في غضون أسبوعين لكنه لم يذكر السعر.