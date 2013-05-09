أبو هشيمة "يتحرش" بهيفاء وهبي!

إرم - أحمد السماحي

يبدو أن رجل الأعمال المصري "أحمد أبوهشيمة" طليق النجمة هيفاء وهبي، بدأ يحن للأضواء الفنية التى وضعته في قلب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أن اقترنت به قبل خمس سنوات.

حيث شوهد منذ أسابيع قليلة فى حفل افتتاح فيلم "الشتا اللي فات" للنجم عمرو واكد، مجاملة لصديقه "عمر مغاوري" منتج الفيلم، كما ظهر فى ليل القاهرة فى أكثر من مناسبة فنية مع صديقه المطرب عمرو دياب.

ولم يكتف رجل الأعمال الشاب بتواجده فى هذه المناسبات، فقرر دخول مجال الإنتاج الفني حيث يتردد بقوة أنه سيقوم بانتاج الألبوم الجديد للنجم محمد منير، كما اتفق مع "الكينج" على حملة إعلانية ضخمة للترويج لمصانع الحديد التى يملكها سواء فى مصر أو بعض الدول العربية.

منير الذى عرف بعدم مجاملته في فنه، مازال يفكر فى العرض المغري الذى قدمه له رجل الأعمال الشاب، ولم يبدِ موافقته أو رفضه، لكن المقربين منه يؤكدون موافقته.

بعض المراقبين فى الوسط الفني يلمحون إلى أن الغرض من قرار أبوهشيمة دخول مجال الإنتاج الفني، هو مغازلة زوجته السابقة هيفاء وهبي، التى تمر علاقتها مع شركة روتانا المنتجة لألبومها الأخير"ملكة جمال الكون" بأزمة.

وكانت الفنانة هيفاء قد انفصلت عن أبوهشيمة بداية شهر نوفمبر الماضي، حيث كتبت الصفحة الرسمية لهيفاء وهبي: "يؤسفنا أن نعلن نحن كل من السيد أحمد أبو هشيمة والسيدة هيفاء وهبي أننا قررنا الانفصال بعد قصة حب وزواج استمرت لمدة 4 سنوات….لقد اخترنا أن يعلن كلانا عن خبر انفصالنا بصفة رسمية ومباشرة، لأننا ندرك واجبنا تجاه الناس والصحافة الكريمة، مثلما كنا قد أعلنا من قبل ٤ سنوات عن خبر الزواج، لذلك نرجو من حضراتكم احترام خصوصية هذا القرار".

وما زال سر طلاق هيفاء وأبوهشيمة لغزاً يحير الوسطين الفني والإعلامي، خاصة أن الطلاق تم فجأة بعد زواج استمر أربع سنوات لم يُسمع خلالها عن وجود خلافات بين الزوجين.