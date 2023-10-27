"أشياء صغيرة" يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في صحتك النفسية
العثور على شيء صغير يمكنك القيام به بانتظام لتحسين حالتك المزاجية هو مفتاح الصحة العقلية الجيدة.
كلما شعرت بالتوتر، تعرف داليا هاولي بالضبط ما يجب فعله – الخروج لممارسة بعض التمارين الرياضية والهواء النقي. سواء أكان الجو ممطرًا أو مشمسًا، ترتدي حذاءها وتتجه نحو الباب.
وبعد مرور عشرين دقيقة، تركض صعودًا وهبوطًا على التلال القريبة من منزلها أو تتنقل حول الجبال على دراجتها وتشعر بأن كل الضغط يختفي.
داليا، التي تدير شركة للعناية بالبشرة، أدركت أن القيام بشيء صغير يوميًا من أجل صحتها النفسية يمكن أن يساعدها كثيرا. لأنه عندما تشعر بالإحباط أو تكافح من أجل التأقلم، فإن القيام بشيء حيال ذلك قد يبدو أمرًا شاقًا ومرهقًا وصعبًا للغاية. وفي كثير من الأحيان لا يمكنك أن تتخيل أي شيء له تأثير إيجابي على ما تشعر به، وخاصة شيء صغير.
ومع ذلك، فهذا ممكن. وهناك أشياء كثيرة يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك.
إحدى أفضل الطرق هي العثور على شيء تستمتع بفعله ويحسن مزاجك، وتجعله جزءًا من روتينك اليومي. ومن هذه الطرق:
الحصول على النشاط
إنه ليس مفيدًا لك جسديًا فحسب، بل عقليًا أيضًا، حيث يساعدك على حرق الطاقة العصبية وخفض مستويات التوتر لديك. ابحث عن شيء تحبه، سواء كان ذلك الرقص أو ركل الكرة أو الزومبا أو اليوغا - وقم بذلك بانتظام.
التحدث مع شخص تثق به
يعدّ الانفتاح وإخبار شخص ما بما تشعر به أمرًا رائعًا لصحتك العقلية، ويمنعك من الشعور بالوحدة أيضًا. نعم، قد يبدو الأمر صعبًا في البداية ولكن عندما تفعل ذلك، فلن يكون ذلك عبئًا على عقلك فحسب، بل سيساعد الشخص الذي تحبه أو صديقك الذي اخترته على فهم ما تمر به.
ليس من الضروري أن يكون ذلك وجهًا لوجه - اتصل بهم أو قم بالدردشة عبر الإنترنت وستجد أنه من الجيد التحدث.
وضع خطط ممتعة
إذا كنت تجد الأمور صعبة، فاكتب شيئًا تتطلع إليه في يومياتك. سيواجه أي ملل وخمول تشعر به من خلال تحسين حالتك المزاجية وإعطائك الطاقة. وليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا - فالمشي مع الكلب مع صديق أو زيارة أحد المعالم المحلية المجانية يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن كبير.
إدارة مشاعرك
في بعض الأحيان نكون أسوأ عدو لأنفسنا، حيث نطور أنماط تفكير سلبية تجعلنا نشعر بالإحباط. إن إدراك ذلك والقيام بشيء حيال ذلك يمكن أن يكون أمرًا رائعًا للصحة العقلية.
الاستمتاع بالطبيعة
قضاء الوقت في المتنزهات والحدائق يمكن أن يحسّن مزاجك ويساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء. على سبيل المثال، يمكن أن تستمتع بالهواء الطلق من خلال زراعة النباتات على عتبات النوافذ والشرفات.
النوم الجيد
إن الحصول على نوم جيد ليلاً يحدث فرقًا كبيرًا في ما نشعر به. وإذا كنا نتقلب، فمن السهل جدًا أن نبدأ بالتركيز على مشاكلنا واهتماماتنا. لذلك لا تكافح. اخرج من السرير وافعل شيئًا ما، مثل قراءة كتاب، حتى تشعر بالتعب مرة أخرى.
استشر طبيبك
إذا وجدت شيئًا تستمتع بالقيام به بانتظام، فيجب أن ترى تحسنًا في شعورك. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، وإذا استمر قلقك أو اكتئابك مدة طويلة. فلا بأس من استشارة طبيبك.