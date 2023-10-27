"أشياء صغيرة" يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في صحتك النفسية

العثور على شيء صغير يمكنك القيام به بانتظام لتحسين حالتك المزاجية هو مفتاح الصحة العقلية الجيدة.

كلما شعرت بالتوتر، تعرف داليا هاولي بالضبط ما يجب فعله – الخروج لممارسة بعض التمارين الرياضية والهواء النقي. سواء أكان الجو ممطرًا أو مشمسًا، ترتدي حذاءها وتتجه نحو الباب.

وبعد مرور عشرين دقيقة، تركض صعودًا وهبوطًا على التلال القريبة من منزلها أو تتنقل حول الجبال على دراجتها وتشعر بأن كل الضغط يختفي.

داليا، التي تدير شركة للعناية بالبشرة، أدركت أن القيام بشيء صغير يوميًا من أجل صحتها النفسية يمكن أن يساعدها كثيرا. لأنه عندما تشعر بالإحباط أو تكافح من أجل التأقلم، فإن القيام بشيء حيال ذلك قد يبدو أمرًا شاقًا ومرهقًا وصعبًا للغاية. وفي كثير من الأحيان لا يمكنك أن تتخيل أي شيء له تأثير إيجابي على ما تشعر به، وخاصة شيء صغير.

ومع ذلك، فهذا ممكن. وهناك أشياء كثيرة يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك.

إحدى أفضل الطرق هي العثور على شيء تستمتع بفعله ويحسن مزاجك، وتجعله جزءًا من روتينك اليومي. ومن هذه الطرق: