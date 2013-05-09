إيطاليا تتأهب بعد حكم بسجن برلسكوني

قال ماوريسيو لوبي وزير النقل وهو عضو بحزب برلسكوني أن الحكومة الائتلافية بين يمين الوسط ويسار الوسط ستبقى أو تسقط نتيجة لأدائها لا بسبب المعارك القانونية التي يخوضها برلسكوني.

وقال لوبي لبرنامج إذاعي: "حكم غير عادل لن يجعل الحكومة تتهاوى."

هذا ولا يشارك برلسكوني زعيم حزب شعب الحرية في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء انريكو ليتا، لكن لديه القدرة على إسقاطها. وينفي زعيم يمين الوسط كل التهم المنسوبة له، ويقول أنه ضحية قضاة يساريين.

وأدين برلسكوني (76 عاما) بتهمة المغالاة في أسعار حقوق البث التي تبيعها شبكته التلفزيونية "ميدياست"، كما سيمنعه الحكم أيضاً من شغل منصب عام لخمس سنوات.

ولن تسري أي من العقوبتين ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة النقض حين تستنفد مراحل الاستئناف الثلاث بموجب القانون الإيطالي.