الأردن يشتري 50 ألف طن قمح

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اشترى الأردن 50 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة دولية لشراء 150 ألف طن أغلقت اليوم الأربعاء.