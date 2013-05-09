الأردن يشتري 50 ألف طن قمح

رويترز
قال تجار أوروبيون إن الأردن اشترى 50 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة دولية لشراء 150 ألف طن أغلقت اليوم الأربعاء.
وذكر التجار أن سعر الشحنة 299 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن وأنها للتسليم في النصف الأول من أغسطس آب. وأضافوا أن البائع هو شركة أولام.
قال تجار أوروبيون إن الأردن اشترى 50 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة دولية لشراء 150 ألف طن أغلقت اليوم الأربعاء.
وذكر التجار أن سعر الشحنة 299 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن وأنها للتسليم في النصف الأول من أغسطس آب. وأضافوا أن البائع هو شركة أولام.
واشترى الأردن أيضا 50 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في المناقصة السابقة لشراء 150 ألف طن في الثاني من مايو أيار. وكان السعر 302.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وقال تجار إن الأردن كان يأمل أن تنخفض الأسعار قبل أن يقوم بالشراء مع عودة روسيا وأوكرانيا إلى أسواق تصدير الحبوب العالمية على غير المتوقع.