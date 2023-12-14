"السائق الآلي" في تسلا يتسبب بـ1000 حادث

أرسلت شركة "تسلا" رسالة للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، لاستدعاء مليونين من سياراتها ذاتية القيادة، بسبب ميزة السائق الآلي والتي تسببت بنحو 1000 حادث.

وتتضمن ميزة السائق الآلي قيادة السيارة آليًّا في اتجاه معين، والضغط على المكابح عند اللزوم.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إنّ "تسلا" وافقت على الحد من استخدام هذه الميزة بحيث يتم تشغيلها فقط عند تأكيد سائق السيارة أنه مستعد لاستئناف التحكم في عجلة القيادة أثناء تشغيل السائق الآلي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريح موظف سابق في الشركة، لوكاس كروبسكي، بأنه يعتقد أن التكنولوجيا التي تشغّل سيارات الشركة ذاتية القيادة ليست آمنة بما يكفي لاستخدامها على الطرق العامة، وإنه وجد أدلة في بيانات الشركة تشير إلى عدم اتباع المتطلبات المتعلقة بالتشغيل الآمن للمركبات التي تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وأكد الموظف السابق ضرورة عدم الاعتماد على هذا النظام بشكل كامل، وأهمية وجود شخص ما في مقعد السائق يضع يديه باستمرار على عجلة القيادة. وقال إنه لا يعتقد أن الأجهزة والبرمجيات جاهزة ومهيأة بشكل كامل للاعتماد عليها كليًّا على الطرق.

وقد دافع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها. وقال ماسك الأسبوع الماضي في منشور على موقع إكس: "تمتلك تسلا أفضل أنظمة ذكاء اصطناعي".