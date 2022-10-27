"ليست لإنقاذ سمعة إسبانيا".. ما قصة منح ريال مدريد 4.7 مليون يورو إضافية؟

قالت صحيفة ماركا، أن نادي ريال مدريد سيحصل على مبلغ يقدر بـ 4.7 مليون يورو إضافية بعد نجاحه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ريال مدريد هو النادي الإسباني الوحيد الذي تأهل إلى ثمن النهائي بعدما غادرت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وحملت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا عدة مفاجآت حيث فشلت أندية كبرى في بلوغ دور الـ16 وغادرت بعضها لتلعب مسابقة الدوري الأوروبي والذي سيعرف مشاركة أسماء كبيرة في دور خروج المغلوب.

وكان برشلونة أبرز الفاشلين في التأهل لدور الـ16 للموسم الثاني على التوالي رغم الصفقات الكبيرة وبيع الرافعات الاقتصادية، حيث سيغادر نحو الدوري الأوروبي مرة أخرى وفشل في تخطي دور المجموعات منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما فشل يوفنتوس في بلوغ دور الـ16 ومرشح للفشل أيضًا في التأهل للدوري الأوروبي وفقدان مركزه الثالث ويحتاج للفوز في لقائه الأخير على باريس سان جيرمان.

وخرج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 2-2 أمام باير ليفركوزن ويحتل المركز الثالث الذي يبقيه في المنافسة على المشاركة في الدوري الأوروبي.

كما فشل أياكس الهولندي رغم كونه كان في المستوى الأول وعلى رأس إحدى المجموعات، ويحتل المركز الثالث، ويملك حظوظًا كبيرة للحفاظ عليه في الجولة الأخيرة.

ولم يستطع إشبيلية تخطي دور المجموعات، واكتفى بالمركز الثالث والتأهل للدوري الأوروبي، كما فشل فرانكفورت بطل كأس الدوري الأوروبي الموسم الماضي في بلوغ دور 16 رغم كونه كان على رأس إحدى مجموعات هذا الموسم.

وستُجرى قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم 7 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، في نيون السويسرية.

أبرز الأندية التي فشلت في التأهل لدور 16

برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية من إسبانيا، ويوفنتوس من إيطاليا، وأياكس الهولندي، وفرانكفورت الألماني.

أندية غادرت بشكل نهائي المسابقات الأوروبية

كوبنهاغن الدنماركي، وسيلتيك الأسكتلندي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

لماذا سيحصل ريال مدريد على مبالغ إضافية؟

انتشرت أنباء ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حصول ريال مدريد على المبلغ الذي يلامس خمسة ملايين يورو، حيث تردد أنها لإنقاذ سمعة الكرة الإسبانية بعدما بات وحيدا في دوري الأبطال.

لكن الحقيقة أن ريال مدريد سيحصل على هذا المبلغ بسبب ما يعرف بقاعدة "تجمع السوق" عند توزيع عوائد دوري أبطال أوروبا على الأندية من البلد الواحد، مبلغ "تجمع السوق" يكون ثابتا ويتم توزيعه على الأندية التابعة لاتحاد واحد وفي هذه الحالة هو الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي تشارك منه أندية (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إشبيلية).

ومع خروج الأندية الثلاثة من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات واستمرار ريال مدريد فقط، سيحظى ريال مدريد وحده بالنسبة المتبقية من أموال "تجمع السوق" وهي في هذه الحالة 4.7 مليون يورو.

وسبق أن حقق يوفنتوس مبالغ قياسية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حينما كان يتمكن من التأهل إلى أدوار خروج المغلوب وحده مع تحقيق بقية الأندية الإيطالية نتائج سيئة.