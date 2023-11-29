كلفة تأخير التصدي لتغير المناخ تتزايد.. ودعوة لإجراءات فورية

سلطت إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقال الضوء على التحديات العالمية والضرورات المالية الملحة التي تتزايد مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وبحسب المقال، الذي نشره موقع The Hill، تؤكد أندرسن الأهمية الملحة التي تحيط بتغير المناخ، وأصدرت دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات فورية في أعقاب عام مضطرب واجه فيه العالم سيلا من الكوارث المرتبطة بالمناخ، من درجات حرارة قياسية، وفيضانات مدمرة، وموجات حارة متواصلة، وحرائق غابات واسعة النطاق. وتحملت المجتمعات، ولا سيما الضعيفة منها، وطأة هذه الكوارث، مع خسائر اقتصادية كبيرة دون وجود أنظمة دفاع كافية.

وشددت أندرسن على ضرورة التزام المجتمع الدولي، من خلال تخصيص مئات المليارات من الدولارات لمساعدة الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الوقت نفسه، معربة عن أسفها أن تواصل الدول الأكثر ثراء تأجيل الإجراءات التي قد تسفر قريبًا عن تداعيات وخيمة.

وأكدت أن تقرير فجوة التكيف لعام 2023، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد كشف عن هوة واسعة النطاق بين متطلبات تمويل التكيف مع المناخ في البلدان النامية وتدفق التمويل العام الدولي الحالي، حيث تضخمت الاحتياجات إلى ما بين 10 إلى 18 ضعف التدفقات الحالية، متجاوزة التقديرات السابقة بما يزيد على 50%.

وبقياس الأبعاد المالية، أكدت أندرسن أنّ التوقعات تشير إلى أن تكاليف التكيف في الدول النامية ستقترب من 215 مليار دولار سنويًّا خلال هذا العقد. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتطلب تلبية أولويات التكيف المحلية، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، 387 مليار دولار سنويًّا.

وأضافت أنّ عدم كفاية تدفقات التمويل العام الحالية واضح، حيث يشهد تمويل التكيف المتعدد الأطراف والثنائي للدول النامية انخفاضًا بنسبة 15٪، ليصل إجمالًا إلى نحو 21 مليار دولار في عام 2021. وبالتالي، فإنّ فراغ تمويل التكيف يتراوح بين 194 مليار دولار إلى 366 مليار دولار سنويًّا.

كما أشارت إلى الفشل المحتمل في الوفاء بالوعد الذي تم التعهد به في قمة المناخ لعام 2021 في جلاسكو، بمضاعفة دعم تمويل التكيف إلى نحو 40 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2025، مؤكدة أنه حتى لو تحقق هذا التعهد، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص الفجوة المالية بشكل طفيف بنسبة 5 إلى 10% فقط.

وتتجلى عواقب هذا العجز المالي، وفقًا لأندرسن، بشكل حاد في حياة الملايين، من فشل المحاصيل، إلى هلاك الماشية في درجات الحرارة الحارقة، واجتياح الفيضانات لمجتمعات بأكملها.

وركزت أندرسن على أهمية الاستثمار في التكيف المناخي، مستشهدة بدراسات تكشف عن عوائد كبيرة على هذه الاستثمارات. على سبيل المثال، يؤدي كل مليار دولار مخصص للتكيف مع الفيضانات الساحلية إلى خفض الأضرار الاقتصادية بنحو 14 مليار دولار. وعلى نحو مماثل، فإن استثمار 16 مليار دولار سنويًّا في التكيف الزراعي من شأنه أن يمنع الجوع المزمن لنحو 78 مليون شخص.

وذكرت أنه مع تزايد المطالبات بأن تتحمل الدول المتقدمة المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن المناخ، يظهر الاستثمار في التكيف كحل قابل للتطبيق للتخفيف من الخسائر الاقتصادية في المستقبل، خاصة بعد أن تكبدت الاقتصادات الخمسة والخمسون الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ بالفعل خسائر تجاوزت 500 مليار دولار في العقدين الماضيين.

وقالت أندرسن إن التقييم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يرسم مسارات لتعزيز التمويل من أجل التكيف، ويدعو إلى زيادة الإنفاق المحلي، وتعزيز آليات التمويل الدولية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن المعالم الحاسمة، مثل: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والمناقشات حول الهدف العالمي لتمويل المناخ، تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح. لذا، فإن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، المقرر عقده في دبي، يكتسب أهمية قصوى في توجيه العالم بشأن التكيف وترسيخ إطار قوي لمتطلبات تمويل هذا التكيف.

وأصدرت أندرسن تذكيرًا بأنه حتى لو توقفت انبعاثات الغازات الدفيئة اليوم، فإن استقرار المناخ سوف يتطلب عقودًا من الزمن. وبالتالي، فإن أهمية COP28 تكمن أيضًا في تحفيز صناع السياسات، والبنوك، والمستثمرين، والقطاع الخاص على تسريع المساعدات المالية اللازمة، وحماية البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض والفئات المهمشة من التأثيرات المناخية المتصاعدة.