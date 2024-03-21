بعلبك.. مدينة الشمس ومجد التاريخ (فيديو إرم)

مدينة الشمس الرابضة في سهل البقاع، المزدانة بغِلالات الفتنة، هي بعلبك "تحفة تحفّ الدنيا" والمكللة هامتها بمجد التاريخ.

المدينة التي تقع شرق نهر الليطاني في وادي البقاع تسحرك بآثارها ومعالمها المتجذرة في التاريخ الذي تنطق به تلك الأعمدة الشامخة فتسرد حكايا وبطولات الماضي العريق لمدينة أنشأها الفينيقيون في أوائل العام 2000 قبل الميلاد، كما يتردد بها صدى أنغام أضخم المهرجانات الفنية الدولية التي دفعت ببعلبك إلى الصدارة العالمية.

أول مدينة شيدت في التاريخ وأهم المدن التاريخية والسياحية في لبنان وفي الشرق جمعت في موقعها الأثري الكبير أنقاض مدينة رومانية قديمة حيث قلعة بعلبك المؤلفة من "الدكة"، "الرواق المقدم"،"البهو المسدس"، "الساحة الكبيرة"، "المذبح والبرج "، "متحف هياكل بعلبك"،"مسجد إبراهيم"،" القلعة العربيّة" إضافة لثلاث معابد ذات جذور فينيقية تحاكي الآلهة وهي معبد فينوس ، جوبيتر ومعبد باخوس.

في القرن السادس الميلادي تعرضت بعلبك مع عدد من المدن اللبنانية إلى زلزال دمر معالمها ومعالم قلعتها وبالرغم من التدمير الّذي لحق بها لا يزال معبد جوبيتر داخل تصنيف أضخم المعابد المتبقية على الإطلاق، كما لم يبقَ من الأعمدة الـ54 التي كانت موجودة قديمًا سوى 6 فقط يبلغ طول كل منها 22 مترا، وتحيط بالمعبد ساحة مكشوفة واسعة تملأها التماثيل والمنحوتات الحجرية من البقايا الرومانية القديمة من ضمنها 30 عمودا من الجرانيت.