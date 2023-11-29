4 قتلى إثر حادث منجمي في بولندا

أعلنت السلطات البولندية، الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح في حادث وقع في منجم للفحم الحجري في جنوب البلاد.

وقال بيوتر سترزودا، المتحدّث باسم "المكتب الوطني للمناجم"، إنّ ماسورة مياه انفجرت على عمق 500 متر تحت الأرض في منجم في يافورزنو؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وأضاف أنّ شخصًا سادسًا "نجا دون أن يصاب بأذى".

ولقي نحو 11 شخصًا مصرعهم في حوادث تعدين وقعت في بولندا هذا العام، وفقًا للمكتب.

وتعتمد البلاد بشكل كبير على التعدين في إنتاج الطاقة.