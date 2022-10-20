إطلاق أول سكوتر مزود بميزة في السيارات الكهربائية

زودت شركة "آيك" البريطانية دراجة "سكوتر تي" الكهربائية بميزة موجودة فقط في السيارات الكهربائية تمكن المستخدمين من فتح قفل الدراجة الكهربائية عند الاقتراب منها.

وميزة القفل الذكي في الدراجة الكهربائية هي الأولى من نوعها، وتسعى الشركة إلى التشجيع على استخدام دراجتها المزودة بمخرج شحن "يو إس بي" والمصنعة بالكامل في أوروبا.

ولا تحتوي معظم الدراجات الكهربائية (السكوتر) على إجراءات أمان برمجية لقفل الدراجة وحمايتها، إذ تعتمد على رقم سري لفتحها وقفلها، ما يستهلك وقتا وجهدا ويدفع المستخدمين إلى إلغاء القفل لتسريع عملية ركوب الدراجة.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية فتح قفل الدراجة الكهربائية وتشغيلها من قبل مستخدمها فقط، فضلا عن تسريع عملية فتح القفل وتسهيلها.

وتعتمد التقنية على اتصال "بلوتوث" تلقائي يقوم به هاتف المستخدم من خلال تطبيق الشركة، وعليه فقط أن يمشي باتجاه الدراجة لتقوم بفتح القفل والتشغيل مباشرة.

وعندما يركن المستخدم دراجته ويمشي بعيدا، تقفل الدراجة نفسها ذاتيا، ما يمنع أي شخص آخر من تشغيلها وركوبها.

وتتحكم الشركة بالواجهة البرمجية للدراجة بالكامل، ما يسمح بإرسال إضافات برمجية جديدة في المستقبل، من خلال تحديثات دورية على تطبيق الهاتف الذكي.

واستخدمت الشركة تقنية إنترنت الأشياء من شركة "كوموديول" الإستونية، لتقوية ميزات الاتصال الذكية في الدراجة.

وقال كريستيان ماروست، المدير التنفيذي للشركة: "يؤكد إطلاقنا للميزة الجديدة على أهمية الاعتماد على الموارد المحلية في عمل الشركة، إذ يسمح بتسريع عملية التطوير والإنتاج إلى أسابيع فقط. ونطمح إلى تطوير دراجتنا ليصبح استخدامها أكثر مرونة حول العالم"؛ وفقا لموقع إليكتريك.

وتسمح ميزة شحن "يو إس بي" بتزويد الدراجة بالطاقة بواسطة أي شاحن تقليدي للهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، مع وجود مخرج إضافي للشحن عالي الطاقة الذي يمكن من شحن الدراجة سريعا.

ويستطيع شاحن الحاسوب المحمول أن يملأ بطارية فارغة بالكامل من الكهرباء خلال 8 ساعات، في حين يستهلك الشاحن الخاص نصف الوقت.

ويمكن إزالة بطارية الدراجة واستخدامها لشحن الأجهزة من خلال مخرج "يو إس بي"؛ مثل الهواتف والأجهزة المحمولة.

وتستطيع الدراجة حمل وزن يصل إلى 150 كيلوغراما، فضلا عن تحملها لحرارة عالية تصل إلى 35 درجة مئوية، وتسير مسافة 40 كيلومترا في كل مرة شحن.