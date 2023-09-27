العثور على "غبار أسود" في مسبار "أوسايرس-ريكس"

بدأت وكالة "ناسا" فتح كبسولة مهمة "أوسايرس-ريكس" التي جمعت قطعًا من كويكب. وأعلنت الثلاثاء أنها عثرت على "غبار وحطام أسود" بداخلها، حتى قبل البدء بتحليل الجزء الأكبر من العينة.

وبعد سبع سنوات من انطلاقها، هبطت الكبسولة على الأرض الأحد في الصحراء الأمريكية، بعد مناورة شديدة الخطورة.

وتُقدّر وكالة "ناسا" أنها تمكّنت من جمع نحو 250 غرامًا من المواد من الكويكب "بينو" في عام 2020، وهي أكبر عينة على الإطلاق جُمعت من كويكب.