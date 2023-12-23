منى واصف تكشف عن أصولها العراقية و"عائلتها الليبية"

كشفت الفنانة السورية منى واصف عن تمتعها بأصول عراقية، وكذلك امتلاكها عائلة ليبية، خلال حلولها ضيفة على طرابلس في ليبيا.

ووصلت واصف إلى ليبيا، للمشاركة في "ليالي طرابلس"، أمس الجمعة.

وخلال لقاءات إعلامية، أكدت الفنانة السورية أنها "تملك في طرابلس الكثير من الذكريات، خاصة أيام مشاركتها في العمل في فيلم الرسالة"، لافتة إلى أن زوج والدتها الراحل كان من زليتن الليبية، ولها أخوة ليبيون، وأقارب من عائلة قدارة.