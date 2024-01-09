مصرع 4 أطفال في حريق مستشفى بالعراق

أدّى حريق اندلع في مستشفى للولادة في جنوب العراق مساء الاثنين، إلى مصرع 4 أطفال على الأقلّ، وإصابة نحو 20 آخرين بالاختناق، كما أفاد وزير الصحة والهلال الأحمر الذي قال: إن سبب الحريق "تماس كهربائي".

وأفاد بيان نشره الهلال الأحمر عبر موقع "فيسبوك" بوفاة أربعة أطفال جراء حريق مستشفى النسائية والأطفال، في مركز محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق، وهو أحد المستشفيين الرئيسين الحكوميين الموجودين في المدينة.

وأفاد مصدر طبي أن الدخان تسبب بعشرين حالة اختناق.

وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحافي من المستشفى، أن "الحريق حصل خارج قاعات المستشفى" في "أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى".

وأضاف أن ذلك أدى إلى "تسرب الدخان إلى داخل المستشفى، لكن لم تتسرب النيران" إليه.

وقال إن العاملين في المستشفى قاموا "بإخلاء المرضى الموجودين" لا سيما حديثي الولادة "الخدج الذين تكون حالتهم حرجة"، مضيفاً "أنه توفي أربعة (من الرضّع) لأسباب تتعلق بأمراض الصدر".

وأعلن الهلال الأحمر العراقي الذي قال إن "تماساً كهربائياً" تسبب بالحريق، عن "إخلاء 150 طفلاً و190 مرافقاً" لهم من المستشفى إثر الحريق.

في الأثناء، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إثر الحريق، "بسحب يد المسؤولين المقصرين في الحادثة.. وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق".