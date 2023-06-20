أوكرانيا تهدد روسيا بـ"ضربة الكبرى"
تعهدت مسؤولة أوكرانية في وزارة الدفاع بـ"ضربة كبرى" في الأيام المقبلة ضد روسيا.
وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار إن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة، قرب أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد.
وجاء ذلك ضمن تقدم كييف لما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية خلال أسبوعين، وقد سيطرت خلاله على 113 كيلومترا مربعا من الأراضي، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأضافت ماليار عبر تيليجرام: "لن يتخلى العدو بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة صعبة.. الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأت بعد".
وقالت إن أشرس القتال يدور في شرق وجنوب أوكرانيا.
وبشكل منفصل، قالت إن الجيش الأوكراني منع تقدما روسيا في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو.
وفي المقابل، قالت روسيا إنها صدت العديد من الهجمات ونشرت مقطعا مصورا يظهر ما تقول قواتها إنه عتاد غربي جرت مصادرته.
وظهر في المقطع ما قالت إنها دبابة فرنسية الصنع صودرت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، دون الإشارة إلى قرية بياتيخاتكي.