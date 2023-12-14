"نافذة على فلسطين".. في مهرجان الجونة السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، والتي تستمر حتى21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأطلقت هذه الدورة الاستثنائية خلال فعالياتها قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ويستهدف "نافذة على فلسطين" القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كلا من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا" للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مي، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، إضافة إلى فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

وستشارك المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا في تقديم عرض خاص في افتتاح المهرجان تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".