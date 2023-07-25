قهوة "الإسبريسو".. هل تكون علاجا واعدا للزهايمر؟

كشفت دراسة حديثة، أن جرعة من قهوة "الإسبريسو"، قد تكون فعالة في علاج مرض الزهايمر.

ويقول باحثون إيطاليون، إنّ التركيز العالي من الإسبريسو يساعد في منع التكتلات التي تتكون في المخ وتسبب الزهايمر، لافتين إلى فاعليته في تعطيل تكوين التشابك الليفي، الذي يمكن أن يكون سامًا.

وأظهرت دراسة أن جرعة من الإسبريسو، يمكن أن تمنع عملية يعتقد أنها متورطة في ظهور مرض الزهايمر. ورغم عدم وضوح الآليات الدقيقة التي تؤدي للزهايمر والخرف، فإن بروتينًا يسمى "تاو" يلعب دورا مهما في ذلك.