الممثل الكويتي فهد البناي يعلن انفصاله عن فريق البلام

وأشار إلى أنّه سيقوم بتقديم العديد من الأعمال في الفترة المقبلة، وذلك بعد انفصاله نهائيا عن "غروب البلام".

ولم يكشف الفنان فهد البناي أسباب خروجه من الفريق الذي أسسه حسن البلام، مكتفيا بإعلان قراره الانفصال عنه.

فيما لم يعلق مواطنه البلام عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على خروج فهد البناي، في وقت اكتفى فيه بالترويج لمسرحيته الجديدة "كان يوم أسود".

ويظهر في إعلانات مسرحية "كان يوم أسود" قبل 5 أيام فقط، غياب فهد البناي عن المشاركة.