الممثل الكويتي فهد البناي يعلن انفصاله عن فريق البلام
أعلن الفنان الكويتي فهد البناي، خروجه رسميا من "غروب البلام" بعد 8 سنوات من العمل ضمن الفريق المسرحي.
وأكد أنه قضى "رحلة جميلة" فنية حافلة بالإنجازات والنجاحات، مع فريق مسرح مواطنه الفنان حسن البلام.
وقال البناي في منشور مطول له عبر حسابه في "إنستغرام"، إنّه "تعلم الكثير من تجربته مع الفنان حسن البلام"، مضيفا أنه "لن يوفيه كل ماقدمه له سواء على الصعيد الشخصي أو الفني".
وأشار إلى أنّه سيقوم بتقديم العديد من الأعمال في الفترة المقبلة، وذلك بعد انفصاله نهائيا عن "غروب البلام".
ولم يكشف الفنان فهد البناي أسباب خروجه من الفريق الذي أسسه حسن البلام، مكتفيا بإعلان قراره الانفصال عنه.
فيما لم يعلق مواطنه البلام عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على خروج فهد البناي، في وقت اكتفى فيه بالترويج لمسرحيته الجديدة "كان يوم أسود".
ويظهر في إعلانات مسرحية "كان يوم أسود" قبل 5 أيام فقط، غياب فهد البناي عن المشاركة.