وفاة أكبر معمرة عراقية عن 138 عامًا

وأضافت، أنه وفق مقربين منها، فالمعمرة العراقية تزوجت ثلاث مرات في حياتها، وتوفي أزواجها جميعًا، وكان لديها ابن وحيد، وكان عسكريًّا، لكنه قتل أثناء إحدى المعارك في السنوات الماضية.

وأكد مقربون منها أن "مدلوة" لم تصب بالخرف مطلقًا قبل وفاتها، وكانت تعيش حياة طبيعية، لكن في الآونة الأخيرة أصيبت بنحول وعوارض صحية أدت إلى وفاتها.

ووفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية فإنّ اليابانية كاين تاناكا، التي توفيت في العام 2018، عن عمر 119 عامًا، هي أكبر معمرة في العالم.