وفاة أكبر معمرة عراقية عن 138 عامًا
ذكرت وسائل إعلام محلية أن المواطنة العراقية، مدلوه محمد، من أهالي قضاء الإصلاح في مدينة الناصرية، توفيت عن عمر 138 عامًا في ذي قار.
وأكدت وكالة "شفق نيوز" أن المواطنة "مدلوة" تعتبر أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ بلغ عمرها في شهادة الوفاة 138 عامًا، وهي من مواليد الأول من يوليو/تموز عام 1885.
وأضافت، أنه وفق مقربين منها، فالمعمرة العراقية تزوجت ثلاث مرات في حياتها، وتوفي أزواجها جميعًا، وكان لديها ابن وحيد، وكان عسكريًّا، لكنه قتل أثناء إحدى المعارك في السنوات الماضية.
وأكد مقربون منها أن "مدلوة" لم تصب بالخرف مطلقًا قبل وفاتها، وكانت تعيش حياة طبيعية، لكن في الآونة الأخيرة أصيبت بنحول وعوارض صحية أدت إلى وفاتها.
ووفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية فإنّ اليابانية كاين تاناكا، التي توفيت في العام 2018، عن عمر 119 عامًا، هي أكبر معمرة في العالم.