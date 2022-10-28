باحثون يبتكرون ملقطا روبوتيا مستلهما من قنديل البحر

استلهم باحثون في كلية "هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية"، طريقة حركة الرخويات، لابتكار ملقط روبوتي مزود بأطراف تشبه أذرع ولوامس قنديل البحر والحبار والأخطبوط، من أجل التقاط الأجسام غير المنتظمة أو اللينة دون إتلافها أو سقوطها.

يتكون الملقط أو (القابض) من العديد من اللوامس الرفيعة والناعمة التي تعتمد على الانقباض والانبساط للالتفاف حولها الجسم المراد نقله دون استخدام للاستشعار أو برامج تخطيط أو تغذية راجعة (آلية لتصحيح الأخطاء).

وحسب موقع "therobotreport" التقني، فإن اللوامس الرفيعة والناعمة بشكل فردي لا يمكنها التقاط الأشياء، لكن إذا عملت بشكل جماعي مع بعضها بعضا يمكنها بسهولة القيام بتلك المهمة ورفع الأجسام الثقيلة وغير المنتظمة.

وذكر الموقع أن اللوامس تتكون من أربطة مطاطية جوفاء بطول قدم مصنوعة من البلاستيك السميك، بحيث يمكنها الانبساط حال ضغطها لكي تلتف حول على الجسم المراد رفعه، ثم الانقباض في الحالة المعاكسة لتحريره، وكلما زادت اللوامس زادت قدرة الملقط على الرفع والتحكم.