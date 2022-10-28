باحثون يبتكرون ملقطا روبوتيا مستلهما من قنديل البحر
استلهم باحثون في كلية "هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية"، طريقة حركة الرخويات، لابتكار ملقط روبوتي مزود بأطراف تشبه أذرع ولوامس قنديل البحر والحبار والأخطبوط، من أجل التقاط الأجسام غير المنتظمة أو اللينة دون إتلافها أو سقوطها.
يتكون الملقط أو (القابض) من العديد من اللوامس الرفيعة والناعمة التي تعتمد على الانقباض والانبساط للالتفاف حولها الجسم المراد نقله دون استخدام للاستشعار أو برامج تخطيط أو تغذية راجعة (آلية لتصحيح الأخطاء).
وحسب موقع "therobotreport" التقني، فإن اللوامس الرفيعة والناعمة بشكل فردي لا يمكنها التقاط الأشياء، لكن إذا عملت بشكل جماعي مع بعضها بعضا يمكنها بسهولة القيام بتلك المهمة ورفع الأجسام الثقيلة وغير المنتظمة.
وذكر الموقع أن اللوامس تتكون من أربطة مطاطية جوفاء بطول قدم مصنوعة من البلاستيك السميك، بحيث يمكنها الانبساط حال ضغطها لكي تلتف حول على الجسم المراد رفعه، ثم الانقباض في الحالة المعاكسة لتحريره، وكلما زادت اللوامس زادت قدرة الملقط على الرفع والتحكم.
وأوضح الموقع أن الباحثين استلهموا تصميم الملقط من الطبيعة، حيث تعمل اللوامس بشكل مشابه لنظيرتها التي يستخدمها قنديل البحر لصعق فريسته.
ويأمل الفريق البحثي أن يتم استخدام الملقط وتطويره للمساعدة بالإمساك بالأشياء الهشة مثل الفواكه والخضروات اللينة في الإنتاج الزراعي والتوزيع والأنسجة الدقيقة في الأوساط الطبية وكذلك الأشياء غير المنتظمة، مثل الأواني الزجاجية، في المستودعات.
ويمكن أن يحل الملقط محل الممسك أو القابض التقليدي الذي يعتمد على أجهزة الاستشعار المدمجة والتغذية الراجعة المعقدة وخوارزميات التعلم الآلي المتقدمة.