لاعبات الاتحاد تحتفلن "يمشي كدة" بعد الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز السعودي للسيدات (فيديو)

قامت لاعبات فريق الاتحاد السعودي بالاحتفال مع الجماهير التي حضرت مواجهتهن ضد الأهلي، مساء السبت، على أهزوجة "يمشي كدة".

وتداول الجمهور فيديو للاعبات وهن يرقصن عقب الفوز على الأهلي.

وفاز فريق الاتحاد، على غريمه التقليدي الأهلي، بثلاثية مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات التي اختتمت بديربي جدة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.