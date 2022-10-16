لاعبات الاتحاد تحتفلن "يمشي كدة" بعد الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز السعودي للسيدات (فيديو)
قامت لاعبات فريق الاتحاد السعودي بالاحتفال مع الجماهير التي حضرت مواجهتهن ضد الأهلي، مساء السبت، على أهزوجة "يمشي كدة".
وتداول الجمهور فيديو للاعبات وهن يرقصن عقب الفوز على الأهلي.
وفاز فريق الاتحاد، على غريمه التقليدي الأهلي، بثلاثية مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات التي اختتمت بديربي جدة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
وسجل فريق الاتحاد للسيدات بداية مثالية له تاريخياً أمام منافسه وغريمه التقليدي الأهلي، وأنهى شوط المباراة بثنائية صبا توفيق التي سجل هدفها مع الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، بالإضافة للاعبة لانا عبد الرزاق التي جاء هدفها قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، فيما أضافت أسرار الشيباني الهدف الثالث للاتحاد مطلع الشوط الثاني.
وكانت الجولة الأولى من دوري السيدات شهدت تسجيل النصر فوزاً تاريخياً وكاسحاً أمام فريق سما بنتيجة 18 - 0، قبل أن يشهد اليوم الثاني انتصار كل من الهلال برباعية على الشباب مقابل هدفين، في الوقت الذي كسب فيه فريق اليمامة نظيره شعلة الشرقية بثلاثية مقابل هدف.