اتهام زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر بـ"اختطافه وتعذيبه"

كشفت عضو مجلس نقابة الموسيقيين المصريين والمسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة الفنانة نادية مصطفى عن تعرّض الموسيقار حلمي بكر للمعاملة السيئة من زوجته سماح القرشي وعائلتها، مشيرة إلى أنها تملك تسجيلات صوتية وصلتها، تثبت صحة حديثها.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هذا الموضوع تحديدًا لم أكن أرغب بالحديث فيه، ولكن بالفعل الأستاذ حلمي بكر يعامل معاملة سيئة من قبل زوجته وأسرتها، ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة لحالته الصحية رغم مرضه الشديد".

وأكدت: "هناك تسجيلات صوتية تثبت صحة ادعائي وصلتني من شخص لن أذكر اسمه إلا إذا تحول الأمر للنيابة العامة، وهي تؤكد أن الموسيقار الكبير تحت السيطرة الكاملة لزوجته، ويعامل معاملة سيئة، على حد قولها.

وعن إمكانية اتخاذ النقابة لإجراء قانوني ضد زوجته أوضحت أن النقابة ليس من حقها رفع دعوى قضائية لأنها ليست ذات صفة، لافتة إلى أن الدعوى لا بدَّ أن تكون من أحد أقاربه، موضحة أنها تواصلت مع نجله من أجل إنقاذ والده، ومؤكدة أن النقابة على أتم الاستعداد للوقوف بجانب بكر من أجل حمايته.

في السياق ذاته، اتهم رجل الأعمال هشام بكر نجل الموسيقار حلمي بكر، زوجة والده سماح القرشي، باختطافه وتعذيبه رغم مرضه، مشيرًا إلى أنه يعيش بأمريكا وتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عمه يخبره بأن والده يعيش حالة صعبة بسبب زوجته.