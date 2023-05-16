أردوغان أم كليجدار؟.. شروط سنان أوغان لدعم أحد المترشحين في الجولة الثانية



استشارة تحالف الأجداد أولاً



كشفت الصحيفة أنه خلال الأيام القادمة سيجري سنان اجتماعات أولية مع مكونات تحالف الأجداد، وسيعقد اجتماعا مع قادة حزب النصر التابع للتحالف، وحزب العدالة وحزب البلد وحزب التحالف التركي، كما سيلعب رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ دورا رئيسيا في هذه العملية.



وتضيف أنه بعد لقائه بالرؤساء العامين سيعقد اجتماعا مع قادة الرأي الذين وقعوا على ترشيحه للرئاسة. ووفقا لنتائج هذه الاجتماعات، سيتم تحديد خريطة الطريق العملية للحملة.



الشروط الخمسة



وضع أوغان خمسة شروط لا غنى عنها للمرشح الذي سيدعمه في الجولة الثانية من الانتخابات، وتمثلت هذه الشروط في عدم تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، وعدم جواز تغيير المادة الـ 66 من الدستور المتعلقة باكتساب الجنسية، وإرسال 13 مليون لاجئ إلى بلدانهم، والتحرر من دوامة سعر الفائدة والتضخم، الذي كان سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد، والابتعاد عن التنظيمات الإرهابية وهياكلها السياسية، بحسب الصحيفة.