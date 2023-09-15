فيديو يوثق لحظات رعب لليبيين علقوا في عمارة بفيضانات درنة

ووثق الفيديو، أصوات أشخاص عالقين وخائفين، بينما يصرخ أحدهم مستغيثًا بالله، في الوقت الذي أضاء فيه رعد خارج العمارة، أثناء بدء الإعصار "دانيال".

ومن غير المعروف إن كان سكان العمارة قد نجوا بحياتهم أم لا.

وكان مسؤول ليبي قد رجح في وقت سابق أن تصل أعداد الوفيات، نتيجة فيضانات درنة، إلى 20 ألفًا على الأقل.