فيديو يوثق لحظات رعب لليبيين علقوا في عمارة بفيضانات درنة
أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الرعب التي عاشها ليبيون، علقوا في إحدى العمارات خلال اجتياح الفيضانات لدرنة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن السكان علقوا في الدور السابع من عمارة "برج الشاطئ" في مدينة درنة، بعدما ارتفع منسوب المياه ووصل إلى الدور الثالث منها.
ووثق الفيديو، أصوات أشخاص عالقين وخائفين، بينما يصرخ أحدهم مستغيثًا بالله، في الوقت الذي أضاء فيه رعد خارج العمارة، أثناء بدء الإعصار "دانيال".
ومن غير المعروف إن كان سكان العمارة قد نجوا بحياتهم أم لا.
وكان مسؤول ليبي قد رجح في وقت سابق أن تصل أعداد الوفيات، نتيجة فيضانات درنة، إلى 20 ألفًا على الأقل.