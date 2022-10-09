كيف طورت "غوغل" منتجاتها للارتقاء بمزايا المنزل الذكي؟

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، قبل طرح سلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل 7"، عن عدد من المنتجات الجديدة على الجانب الآخر من معادلة الأجهزة، التي تتضمن منتجات منزلية ذكية.

وأدخلت "غوغل" حديثاً تغييرات كبيرة على المنزل الذكي من خلال طرح جهاز التوجيه Nest WiFi Pro الجديد، وجرس Nest Doorbell السلكي، وإعادة تصميم تطبيق Google Home.

وعادة ما تكون هناك تحديثات سنوية لأجهزة المنزل الذكية من "غوغل"، ولكن المنتجات الجديدة تصل في الوقت المناسب لطرح Matter، وهو معيار جديد لصناعة المنزل الذكي طورته "غوغل" و"أبل" و"أمازون" وغيرها، ويهدف إلى تبسيط التحكم بشكل كبير بالأجهزة الذكية في منزلك.

NEST WIFI PRO

يعد Nest Wifi Pro إصدارًا محدثًا من نظام الشبكات من غوغل والذي يضيف دعمًا لشبكة Wi-Fi 6E الموسعة، ومعيار Matter الجديد، وThread وهي شبكة شبكية منخفضة الطاقة تكنولوجيا.

ويستخدم Wi-Fi 6E النطاق 6 جيجاهرتز، وهو أوسع وأقل ازدحامًا وقادر على دعم المزيد من الأجهزة، ويوفر سرعات تقول غوغل إنها أعلى بمرتين من أجهزة التوجيه السابقة.

وستصبح قدرة Nest WiFi Pro على العمل كمحور Matter و Thread أكثر أهمية مع طرح المزيد من أجهزة Matter، ولكن هذا يعني في الأساس أن Nest WiFi Pro يمكنه التحكم في أي جهاز Matter أو Thread الذي ترميه عليه وتوصيله به، حتى لو كان تم تصميمه في الأصل لمنصة منزلية ذكية أخرى بخلاف Google Home.

يتوفر Nest Wifi Pro للطلب المسبق الآن مقابل 200 دولار، أو في حزمة من اثنين أو ثلاثة مقابل 300 دولار و 400 دولار على التوالي. ويتم شحن جهاز التوجيه في 27 أكتوبر.

WIRED NEST DOORBELL

أكبر تغيير في Nest Doorbell هو التغيير المضمن في اسمه، فبدلاً من الاعتماد على بطارية قابلة لإعادة الشحن، يمكن للإصدار الجديد استخدام الطاقة الحالية التي قد تعمل بالفعل على جرس الباب المنزلي.

وأجرت "غوغل" تعديلات أخرى طفيفة على الإصدار الجديد، حيث جاء جرس Nest Doorbell السلكي أقصر وأقل نحافة، ولكنه يتميز بنفس الكاميرات وميزات البرنامج مثل إصدار غوغل السابق.

ويتوفر جرس الباب السلكي من نيست باللون الأبيض أو البيج أو الأخضر أو الرمادي، ويمكن شراؤه اليوم مقابل 180 دولارًا.

REDESIGNED GOOGLE HOME APP

يهدف تصميم غوغل الجديد لتطبيق Home إلى أن يكون أسهل في الاستخدام، وأكثر تخصيصًا لمنزلك، وقدرة بشكل أفضل على إبراز الميزات الرائعة للمنازل الذكية، مثل التشغيل الآلي.

وتخطط "غوغل" للسماح بالأجهزة والوظائف المتصلة المحددة "المفضلة" بحيث تظهر على الشاشة الرئيسية للتطبيق، وبهذه الطريقة تكون الكاميرات أو الأضواء التي تستخدمها دائمًا في متناول اليد.

وفي الوقت نفسه، يقوم قسم Spaces بتجميع الأجهزة معًا حسب الوظيفة، مع خيار المساحات المخصصة إذا كانت هناك أجهزة تعرف أنك تتحكم فيها معًا بشكل متكرر.

ويتميز تطبيق Google Home الجديد بعلامة تبويب مخصصة للأتمتة لجميع الإجراءات المؤتمتة في منزلك الذكي، وتخطط غوغل لتوسيع ميزات "الروتين المنزلي" حتى تتمكن من إنشاء أخرى جديدة بسهولة.

وبالنسبة لأي شخص يريد أن يصبح مهووسًا حقًا، تقول الشركة إنها تخطط لتقديم محرر نصوص للأتمتة "المتقدمة".

وتخطط غوغل لتحديث تجربتها على الويب وتطبيق Google Home في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تطبيق Wear OS 3 Google Home الجديد.