تدهور صحة سيلين ديون

قد لا تتمكن النجمة العالمية سيلين ديون من إحياء أي حفلات غنائية بعد الآن، بحسب تصريح صادم من مصدر مقرب منها، لموقع "رادار أونلاين".

وقال المصدر، إن حالة ديون تتدهور بشكل أكبر مما تدعيه أمام جمهورها، وذلك بسبب معاناتها من "متلازمة الشخص المتيبس".

وأكد أن النجمة العالمية تراجعت صحتها، بعد فترة من إلغاء حفلاتها لعامي 2023 و2024، وبالكاد تستطيع تحريك جسمها، وتتألم بشكل كبير، رغم أن لديها فريقا طبيا قويا جدا.

وعلق بالقول: "هي تعاني من مرض مستعص ومهما عملت بجهد مع الأطباء فهي ببساطة لا تتحسّن".

ولفت إلى أن النجمة الكندية قد لا تعود إلى المسارح الغنائية في المستقبل القريب رغم أنها تبذل مجهودًا كبيرا للقاء جمهورها مجددا.

وأعلنت سيلين ديون في ديسمبر/كانون الأول الماضي عبر حسابها في "إنستغرام" أنها مصابة بمتلازمة "الشخص المتيبس"، وقالت إنها تؤثر على "كل جانب من جوانب حياتها اليومية".